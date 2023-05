Accordo Meta-Siae | la musica italiana torna su Instagram e Facebook

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 maggio 2023) Roma – “A seguito di untransitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di”, società madre di, “si tornerà ad ascoltare latutelata da”. Lo comunica la stessa Societàdegli autori ed editori in una nota nella quale “esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere undefinitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’Agcm”. “Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato ...