Chi è più mitico, chi vi piace di più, chi vi suscita maggior leggenda e più intenso rispetto, Carl Lewis oSuppongo che qualsiasi persona sana di mente risponda no problem, sono okay ...Chi è più mitico, chi vi piace di più, chi vi suscita maggior leggenda e più intenso rispetto, Carl Lewis oSuppongo che qualsiasi persona sana di mente risponda no problem, sono okay ...

Abebe Bikila, vincere l'oro correndo a piedi nudi ilGiornale.it

Seduto al posto del passeggero, la folla che scuote di gioia la vettura, Abebe Bikila sorride forte stringendo l'oro olimpico. Certe volte i sogni li raggiungi meglio a piedi nudi.