Abbes Mouhiidine | in questa boxe il migliore non viene fatto vincere Giusto uscire dai Giochi

(Di domenica 14 maggio 2023) Non ci stupisce che Aziztorni ancora una volta a casa con un argento dai Mondiali di. Si tratta di un risultato senza valore, a cui non dare il minimo peso, perché parliamo di uno sport che ha perso (da tempo) anche il minimo barlume di credibilità. Oggi è stato eletto campione del mondo un pugile che tutti, giudici compresi, sanno non essere il. Gli adetti ai lavori sono consapevoli di comenon solo sia iltra i pesi massimi, ma probabilmente va considerato il n.1 in assoluto pound for pound a livello dilettantistico. Ha un talento straordinario, a cui ha abbinato negli anni una forza fisica importante. Insomma, ha tutto per spiccare il volo tra i professionisti, ovvero laddove quasi sempre i risultati rispecchiano i reali valori del ...

Dopo Irma Testa e Sirine Charaabi è la volta di Aziz Abbes Mouhiidine che ha vinto una splendida medaglia d'argento, laureandosi vice campione del mondo.

