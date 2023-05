Abbes Mouhiidine il n 1 | ma questa boxe non è credibile Giusto uscire dai Giochi

(Di domenica 14 maggio 2023) Non ci stupisce che Aziztorni ancora una volta a casa con un argento dai Mondiali di. Si tratta di un risultato senza valore, a cui non dare il minimo peso, perché parliamo di uno sport che ha perso (da tempo) anche il minimo barlume di credibilità. Oggi è stato eletto campione del mondo un pugile che tutti, giudici compresi, sanno non essere il migliore. Gli addetti ai lavori sono consapevoli di comenon solo sia il migliore tra i pesi massimi, ma probabilmente va considerato il n.1 in assoluto pound for pound a livello dilettantistico. Ha un talento straordinario, a cui ha abbinato negli anni una forza fisica importante. Insomma, ha tutto per spiccare il volo tra i professionisti, ovvero laddove quasi sempre i risultati rispecchiano i reali valori del ring (poi può capitare anche lì ...

