A Torrecuso arriva Shade | a giugno il concerto del rapper torinese

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlin. Poliedrico artista dai più svariati riconoscimenti e dalle innumerevoli visualizzazioni su YouTube, il cantante si esibirà mercoledì 14, a partire dalle ore 22, in piazza Antonio Mellusi. L’evento, inizialmente previsto per il 15 maggio, è stato organizzato in occasione dei festeggiamenti per San Liberatore, patrono del centro sannita. “A causa delle avverse condizioni atmosferiche, e per la indisponibilità dell’artistache ci ha comunicato la propria presenza solo per il 14, siamo costretti a rimandare la festa civile di San Liberatore” ha precisato il sindaco Angelino Iannella. Martedì 13, invece, è in programma il live de “I Trementisti”. L'articolo ...