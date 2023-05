A San Siro derby da record | il nuovo sold out porterà 12 milioni Cancellata l' andata

La missione è doppia, se non tripla. Qualificarsi alla finale di Champions è l'obiettivo, che di colpo aiuterebbe a cancellare definitivamente quella cocente eliminazione del 2003, quando l'Inter fu ...L'Inter conquista tre punti pesanti battendo il Sassuolo a4 - 2 e supera la Lazio al terzo posto in classifica. Parte forte il Sassuolo: gol annullato a Berardi. Gol annullato anche a Correa. Sul finire di primo tempo nerazzurri in vantaggio con ...Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare martedì sera ala semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan (all'andata 2 - 0 per i nerazzurri ). Una curiosità: il fischietto di Lione festeggerà proprio quel giorno, il 16 maggio, il suo ...

Repubblica - Stadio, Milan ancora scettico sul dossier San Siro. Lavoro parallelo sulle alternative Milan News

I precedenti col Milan L'esordio di Turpin con i rossoneri in Europa risale all'ottavo di andata di Europa League del 2018 perso dai rossoneri a San Siro contro l'Arsenal per 0-2. Il secondo è più ...Sono tre i ko del Milan contro lo Spezia nelle ultime tre stagioni. I rossoneri hanno perso l'ultima gara di campionato al Picco, subendo una sconfitta che mancava dal gennaio 2022 a ...