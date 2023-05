A Parma l' assemblea dei trasportatori aiuta a far ' decollare' gli aiuti ai figli degli aviatori

(Di domenica 14 maggio 2023) L'annuale di un'associazione di autoè l'occasione per tirare le somme dell'attività svolta, dei progetti per il futuro, per esaminare i conti.... Oppure può essere molto di più:...

Tutto questo è stato l'annuale della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) emiliana ospitata, in un'edizione sicuramente unica ed eccezionale, nella sede del Comando Rete Pol (sigla ...... Veneto ed Emilia - Romagna) e otto province (Brescia, Cremona, Mantova, Verona, Rovigo, Ferrara,, Reggio Emilia). L'di sabato 20 maggio, finalmente in presenza dopo tre anni, dovrà ...... capitali della cultura, come lo scorso anno avevamo sceltoche doveva essere capitale l'anno prima ma il Covid fece saltare la nostra. Siamo contentissimi di andare in questi luoghi ...

Oggi la grande assemblea di Emilbanca il Resto del Carlino

Dopo tre anni di pandemia, torna in presenza l’Assemblea di Emilbanca. Oggi, al Palazzo dello sport di Casalecchio, arriveranno decine di pullman con a bordo migliaia di soci da tutta l’Emilia. Gli ol ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...