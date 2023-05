A che ora partono gli uomini di classifica nella cronometro di oggi al Giro d’Italia 2023 | programma esatto | tv | startlist

(Di domenica 14 maggio 2023) Il belga Remco Evenepoel, secondo ingenerale, dovrebbe riconquistare la Maglia Rosa al termine della nona tappa del, laindividuale Savignano sul Rubicone – Cesena, lunga 35 km: il ciclista della Soudal – Quick Step prenderà il via alle ore 16.25. La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Rosa Andreas Leknessund del Team DSM, è calcolato attorno alle ore 17.10 circa. Di seguito lacon gli orari di partenza di tutti i ciclistinona tappa del. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e poi dalle 14.00 a Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 ...

La kermesse è partita con un filmatoha reso omaggio all'Ucraina ripercorrendo la storia del ... 'O sono pomodori o è un successo', aveva detto Mahmood qualcheprima dell'inizio del contest. ...Abbonati per leggere anche Leggi anche In Messico con i disperati in fuga dai narcos al confine con il Texas: "Se torniamo ci uccidono" Messico, a El Paso nell'X dell'onda di migrantipremono ...... 64 - 36 all'intervallo, con 35 punti segnati nel secondo quarto e 64 in 20'sono la seconda ... In questi playoff, per, le sorprese possono aspettare. Segafredo Bologna " Happy Casa Brindisi 104 ...

Uomo di 52 anni a Verona legò al guinzaglio il figlio adolescente della compagna ed è ora stato rinviato a giudizio. Il suo intento era quello di impedire al ragazzo di difendere la madre, che subiva ...Ne danno il triste annuncio il figlio ROBERTO, il fratello PIERGIORGIO, il cognato, la cognata e i nipoti. I funerali si svolgeranno Lunedì 15 Maggio partendo alle ore 14.30 dalla Casa Funeraria Rever ...