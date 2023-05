A Cagliari la presentazione di “Bacio alla terra” cortometraggio di Giulia Clarkson e Grazia Dentoni

(Di domenica 14 maggio 2023) Realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e dei Comuni di Seulo e Quartu Sant’Elena, e ispiratoDea Madre medinea e all’interpretazione dell’archeologa Marija Gimbutas, “” è un progetto sociale e poetico che riguarda i momenti della nascita, la relazione madre-figlia e la conquista dell’autonomia e della pienezza. Girato lo scorso giugno in una settimana, tra Quartu Sant’Elena, Seulo e Pimentel, “” è undi 20 minuti prodotto dall’associazione culturale Ananché. Sarà presentato a, nelle sede della Fondazione di Sardegna, mercoledì 17 maggio alle ore 18:00. Presenti in sala le registe,...

Quarto uomo Collu di. Al Var Gianluca Manganiello di Pinerolo e Luca Massimi di Termoli. ... Ladel match QUI FROSINONE - Indisponibili Lulic, Mulattieri, Oyono, Frabotta, ...Gli umbri hanno perso tre delle ultime cinque sfide e sabato scorso, contro il, hanno ... 28 Kouan, 82 Capezzi Attaccanti: 10 Matos, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio Ladel ...consecutivi, contro Venezia (1 - 4),(2 - 1) e Sudtirol (0 - 1). Sono quattordicesimi con ... Ladel match QUI COMO - Longo dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 1 - 2 con Gomis in ...

VIDEO - Cagliari-Palermo, la presentazione della sfida TifosiPalermo

CAGLIARI - Entra nel vivo il “Maggio Letterario di LiberEvento”, speciale anteprima primaverile del Festival Culturale di LiberEvento 2023, annoverato tra ...Sassari. Martedì 16 maggio, ore 17:30, alla Camera di Commercio, in via Roma 74 a Sassari. Il libro racconta come il grano duro sardo ha consentito la produzione di pasta alimentare di alta qualità gi ...