“A Benevento zone abitate prive dei servizi essenziali” | la denuncia

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione di Protezione Ambientale ‘Ekoclub’ a firma di Luigi La Monaca. “Mentre l’umanità sta pensando di approdare, una seconda volta, sulla luna, a, esistono ancoradei. Quasi tutte le contrade sonod’illuminazione sulle strade e, ilo del ritiro dei rifiuti è un po’ “latitante”! In un giro compiuto nella periferia della città, dove vivono migliaia di “contradaioli” che, non hanno nulla in meno dei, così detti, “cittadini” che, abitano tra le mura longobarde. Ovviamente non è facile immaginare che tra i cittadini c’è una palese e becera differenza di “trattamenti” i contradaioli, ...

Di ignoranza invece parla il presidente del comitato centro storico Luigi Marino: 'Anon ... Non dobbiamo piangere dopo su quello che accade: siamo bufferUnesco, se si perde il ...... replica alle dichiarazioni rilasciate dal segretario generale Uil Avellino -, Luigi ... Stazione Hirpinia/Piattaforma logistica/Pnrr/Zes/Area Vasta con Master Plan, per lo sviluppo delle ..., con una diminuzione del prezzo del - 9,12% e un valore medio di 75.148 ; 3. Varese, con ... evidenziando lepiù convenienti per l'acquisto di un appartamento e quelle meno convenienti. ...

Benevento: Erbagil si insedia in zona Asi, 100 assunzioni dalla cosmesi ilmattino.it

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, in casa Modena ha parlato il tecnico Attilio Tesser: “A Benevento non una gara per i playoff..Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, disposti dal questore della provincia di Benevento e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, il personale della “Volante” ha p ...