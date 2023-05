365 giorni con Maria | 14 maggio La Vergine appare a una giovane e le mostra “una cosa bellissima”

L'Orione cala il poker e torna a giocare la Finale del campionato Provinciale di Milano a distanza di un anno dalla vittoria del campionato Under 14 sotto la guida di Gabriele Uggeri. Inl'unica cosa che è cambiata è la guida tecnica, visto che ora la squadra è in mano a Mateo Pinzon, non di certo i risultati: il 4 - 1 con cui lo stesso gruppo si impone sull'Ausonia Academy ...Una madre lavoraall'anno e ne è orgogliosa. Anche se ci sono molte persone che pensano che non faccia nulla. Festa della Mamma 2023: filastrocche e poesie per bambini Grazie mamma Grazie ...Insomma, un percorso in salita che, almeno nei prossimi, potrebbe portarla anche a cavalcare il palco di Sanremo 2024.

Sole365 dedica un augurio speciale a tutte le mamme Sole 365

Arrivati al 14 maggio 1729, verso mezzogiorno, accade un fatto straordinario. Domenica si trova a pascolare il bestiame nella conca del “Palustel”, e sta come ogni giorno recitando il Rosario. A un ...Due anni per una mammografia, con buona pace dei tanti appelli alla prevenzione contro il tumore al seno. E questo è solo uno dei tanti drammatici esempi di liste d’attesa che ...