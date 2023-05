13 Maggio 2023 – Washington Post rivela che Zelensky pianifica l’occupazione di territori russi

(Di domenica 14 maggio 2023) Mentre presidente dell’Ucraina Volodymyrvisita Roma e il Vaticano giunge unazione choc. Il presidente ucraino avrebbe “proo di andare in una direzione più audace – occupando villaggiper fare pressioni su Mosca, bombardando un oleodotto che porta il petrolio russo all’Ungheria, un membro della Nato, e privatamente cercando missili a lungo raggio per colpire obiettivi all’interno dei confini dellaa, secondo documenti classificati dell’intelligence statunitense che dettagliano le sue comunicazioni interne con i principali collaboratori e leader militari“. Lo scrive ilcitando nuovi documenti che “fanno parte di una più ampia fuga di segreti statunitensi circolata sulla piattaforma di messaggistica Discord e ottenuta dal ...

Il 12, per continuare, si è aperto a Roma il processo per l'imbrattamento con vernice lavabile dell'ingresso del Senato, compiuto da tre esponenti di Ultima Generazione il 2 gennaio. Il ......attiene alla patch di sicurezza diper gli smartphone del brand. Sebbene il rilascio di Beta 3.2 non ponga un'urgenza particolare per il download, il Pixel Feature Drop di Google a giugno...... per accogliere i servizi necessari a un arrivo di tappa di tale importanza, che potrà decidere la classifica finale della corsa rosa. IL PRECEDENTE Accadde dieci anni fa, sabato 252013, ...

Le previsioni meteo del 16 maggio 2023 TGLA7

Gara 1 – martedì 16 maggio Pro Recco-AN Brescia 7-3 (2-1, 0-1, 2-1, 3-0) trasmesso in diretta su Rai Sport +HD Gara 2 – sabato 20 maggio 18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD ...Soros Fund Management ha venduto circa 10,8 milioni di azioni Rivian nel primo trimestre, riducendo il valore di mercato della partecipazione a 55,4 milioni di dollari, secondo un deposito normativo ...