120 anni di Harley Davidson | la Lunga Strada della Leggenda

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel vasto panorama delle moto, poche marche hanno raggiunto l’iconicità e la grandezza delle. Con una storia che abbraccia oltre un secolo,è diventata sinonimo di libertà, avventura e spirito ribelle. Dal suo umile inizio nella cantina di un piccolo garage, l’azienda ha superato molte sfide per affermarsi come un pilastro dell’industria motociclistica. In questo articolo, esploreremo lapercorsa dallain 120di storia, gettando uno sguardo sui suoi modelli più iconici e sui momenti salienti che hanno reso la marca unanel mondo delle due ruote. I Primi Passi: Nascita...