Zuppa di Porro 13 maggio 2023

(Di sabato 13 maggio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali. Da domani iniziano le prenotazioni per la festa della Ripartenza a Bari il 7-8 luglio. 00:40 Zelensky a Roma, e il cuoco di questatorna in Rai a Porta a Porta. 03:26 Una pagina di fango contro Gianmarco Chiocci da parte di Repubblica e di Lirio Abbate? Abbate chi? Quello che andava a braccetto con Montante oggi in galera? Abbate quello che fece l’inchiesta farlocca contro la Viola che dovette scappare dall’Italia? Sì lui: manette al servizio di Repubblica. 10:20 Studenti in tenda, Schlein sfrattata. Sallusti gigante contro le tendine, mentre l’Avvenire fa un fondo imbarazzante sulla presunta avidità dei proprietari di casa: guardate a casa vostra già che ci siete. 14:52 Parola ai commensali. Grazie per tutte le vostre donazioni! 15:50 Stati Generali della natalità Papa e Papessa. 17:08 Milano Finanza parla di arroganza di ...