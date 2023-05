Zola | “In Lega Pro per ripartire dai giovani ed aiutarli”

(Di sabato 13 maggio 2023) “L’obiettivo è dare un impulso a riforme che aiutino i ragazzi. Bisogna stare attenti a come si allenano, dar loro tempo e consigli giusti. Solo così possiamo tornare a produrre giocatori di un certo tipo. Da bambino giocavo dalla mattina alla sera per strada, in parrocchia. Ora non è più così, i ragazzi hanno altre cose da fare. Vanno trovate alternative per stimolarli. Un tema importante per il nostro calcio, non solo per laPro”. Gianfranco, in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce che secondo lui il calcio italiano devedai. “Nella nostra categoria ci sono 60 squadre: non tutte sono attente ai. Sarebbe bello andare insieme nella stessa direzione. Stiamo lavorando bene, sono contento – spiega-. La Juve è un esempio virtuoso, con ...

Gioca a golf, non allena più per dedicarsi alla famiglia ma Gianfranco nel mondo del calcio è tornato come vicepresidente della Lega Pro, al fianco di Matteo Marani. Intervistato dal Corriere della sera il tamburino sardo ricorda i suoi esordi in serie C

MILANO (ITALPRESS) - In campo uno di quei numeri 10 che fanno amare il calcio anche ai meno appassionati, poi allenatore, adesso dirigente. Gianfranco Zola ...Gianfranco Zola, da allenatore a vicepresidente della Lega Pro con Matteo Marani: «Ho preso contatti per capire come funzionano i modelli, vincenti, di Inghilterra, Francia e Germania. Cerchiamo cose ...