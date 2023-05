Tre volte miglior portiere del mondo, è un idolo degli interisti Caffé a Beltrami in sedeha iniziato... dal lavoro in sede: "Recentemente ho fatto un meeting in un'altra nazione e mi hanno ...Inter 6Una scenografica parata in presa, alla Walter, su punizione di Grimaldo. 6 Darmian Tiene in gioco Rafa che crossa per il gol. È l'unico errore della partita, uno dei pochi in stagione, per ...Inter, chi è Josè Sebastiani: figlio di Amadeus sulle tracce di. Nella tradizione dei grandi portieri dell'Inter, in passato, c'è stata sempre l'Italia, da Buffon a Bordon passando per, ...

Zenga: "Onana e Maignan due top, ma abbiamo tanti portieri italiani bravi" La Gazzetta dello Sport

Prosegue la tre giorni della 'Milano Football Week', l'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport che oggi ha ospitato Walter Zenga. Il quale, intervistato dai colleghi, non poteva ...