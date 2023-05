... tra queste il ministro degli Esteri Tajani , prima di entare nella sala degli arazzi per il colloquio faccia a faccia con Mattarella  - Issata la bandiera ucraina sulinsieme a quella ...Insieme andranno alper l'incontro con il presidente Mattarella. Poi è previsto un meeting e pranzo con la premier Meloni. Alle 16, il programma non confermato, prevede la visita in ...Salvini assente Sarà dunque il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ad accogliere Zelensky a Ciampino ed accompagnarlo al, dove sarà ricevuto da Sergio Mattarella di ritorno ...

Zelesky al Quirinale TGLA7

Le notizie di oggi sulla guerra in Ucraina, in diretta La prima tappa è prevista, attorno alle 12, al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. A seguire Zelensky incontrerà a palazzo Chigi il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...