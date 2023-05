Zelensky su Putin | “Il suo regime non è diverso da quello nazista Non aiutare l’Ucraina espone i vostri cari al rischio guerra”

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 maggio 2023) “è lontano da quella Russia che aveva i contatti con il mondo civile. E’ isolata e isola la propria gente, ha cancellato tuttoche aveva accumulato nei secoli”. Così, ospite dello speciale di ‘Porta a Porta’ (ora in diretta su Raiuno), il presidente, invitato dai media presenti in studio, a commentare la situazione in Ucraina ed i suoi rapporti con il presidente russo, Vladimirsu: “E’ un piccolo leader che uccide non solo gli ucraini, ma anche la sua gente. Ormai è isolato dal mondo civile, la sua gente non è più motivata” “Ildi Vladimirè brutale e crudele e non èdal“, ribatte il numero di Kiev, spiegando che lo Zar “è ...