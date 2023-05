Zelensky | Salvini | mai previsto un incontro fra noi a Roma

(Di sabato 13 maggio 2023), 13 mag. Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio: leggo ricostruzioni surreali secondo le quali io non sarei andato: non e' mai stato. Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo, a margine della partecipazione a Milano ...

Spero che ai tavoli si parli anche di questo", ha detto, che alla domanda se avrebbe incontratoha poi risposto: "Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza per la ...arriva nella capitale blindata nell'ambito di un tour che nel fine settimana lo porterà in Germania. Il vicepremier Matteo: "Lo avrei incontrato ma non era previsto".ha sottolineato come quelli dioggi a Roma e in Vaticano sono incontri molto importanti con premier e capo dello Stato itaiano e Pontefice. Io spero ha aggiunto - che a tutti i ...

Meloni ma non Salvini, così Zelensky cerca consenso a Roma la Repubblica

L’incontro tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è fissato oggi alle 16 nell’aula «Paolo VI» in Vaticano. E questo vertice potrebbe… Leggi ..."Apprendiamo che, come previsto, Salvini non incontrerà il Presidente Zelensky. Salvini è letteralmente un alleato di Putin", così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, se ...