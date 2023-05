Zelensky ringrazia il Papa ma respinge la sua mediazione con la Russia | «La nostra proposta di pace è l’unica possibile»

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo il suo ultimo appuntamento istituzionale della giornata con il Pontefice in Vaticano, il presidente ucraino Volodymyrha voluto chiarire qual è la posizione del suo Paese sulle possibili negoziazioni con laper mettere fine alla guerra iniziato nel febbraio 2022. E, seppur educatamente, declina ladiFrancesco: ladidi Kiev – ritiro totale delle truppe russe da tutte le regioni occupate, Crimea compresa, come prerequisito ai colloqui – èaccettabile per l’Ucraina. Una richiesta l’ha avanzata lui stessa al Pontefice: una condanna ferma e totale ai crimini della, perché non può esserci uguaglianza fra vittima ed aggressore. «Ho incontratoFrancesco oggi, sono grato ...

...molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace." Volodymyr... "Un piccolo leader" Il leader ucrainol'Italia e il Vaticano ed è attento a ribadire che ...l'Italia e la Francia per il Samp - T Il leader di Kiev ha ringraziato "il governo italiano e Giorgia Meloni per il sistema di difesa aerea Samp - T , così come la Francia", ha ...Noi abbiamo scelto la pace, ma la guerra è nel nostro territorio', ha aggiunto. Dunque il presidente ucrainoanche per la bandiera del suo Paese che sventola per le strade di Roma. ...

Zelensky ringrazia l'Italia: siete dalla parte giusta Agenzia askanews

A meno di sorprese, sembra una questione tutta scandinava la finale dell'Eurovision Song Contest che andrà in scena stasera alla Liverpool Arena, dove è tutto pronto per la ...Il presidente a Porta a Porta su Rai1: "Se la Russia attacca i Paesi baltici, i vostri figli saranno in guerra". Colloquio con il Papa in Vaticano e ...