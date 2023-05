Zelensky prima al Quirinale | ora con Meloni | Fermo sostegno a Kiev a 360 gradi Mattarella | Lavoriamo per una pace vera non per una resa

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo l'incontro con il capo dello Stato al, il presidente ucraino ha raggiunto Palazzo Chigi, dove si è fermato a pranzo con la premier Giorgia. A seguire andrà da papa Francesco, nel pieno di quella "missione di" avviata dal Vaticano, dai contorni ancora riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti

La visita dia Roma è latappa di un giro delle principali Capitali europee nei prossimi giorni, a cominciare da Berlino. Una pace giusta per l'Ucraina, evidenzierà Meloni, potrà ...Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato pocodelle 13 a Palazzo Chigi dove è stato accolto nel cortile d'onore dalla premier Giorgia Meloni. Dopo la stretta di mano i due leader si sono abbracciati e baciati. Poi ...... ha detto no a un videomessaggio del presidente Volodymyr. Gli italiani Tornando allo show,... Gli ospiti È lavolta che un cantante italiano si esibisce fuori concorso in un'edizione di ...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

Il film della giornata. Il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. La fotodiretta. Ha visto prima il presidente della Repubblica Mattar ...Nel faccia a faccia la premier italiana ribadirà anche il supporto per il rinnovo dell'accordo sul grano del Mar Nero ...