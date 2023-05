Zelensky oggi a Roma | perché il presidente dell’Ucraina è in Italia? Le ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) La visita di Volodymyrè attesa. Il, in viaggio per l’Europa, ha deciso di fare tappa anche, per incontrare Papa Francesco, ilSergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. E, come da previsione,è atterrato nella capitale, all’aeroporto di Ciampino, stamattina alle 10. Si tratta della prima visita ufficiale da quando è scoppiata la guerra con la Russia, il 24 febbraio del 2022. Un’occasione per parlare di pace e cercare con governo e Pontefice un modo per raggiungere il risultato. Task force per garantire la sicurezza delucraino Una vera e propria task force è stata organizzata in occasione della visita delucraino, sono ...