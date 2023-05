Zelensky non sei benvenuto Il sit-in dei giovani comunisti

(Di sabato 13 maggio 2023) Mentreincontrava Mattarella, il fronte della Gioventù Comunista inscenava la propria protesta al Colosseo. "No armi in Ucraina". Poi l'attacco al governo italiano e gli slogan anti-occidentali

Sono in giocosolo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale'.spiega che è 'qui per ringraziare l'Italia. Vorrei ......Volodymyrnel corso del colloquio al Quirinale. "La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera euna ...Deve essere una pace vera euna resa". E' quanto avrebbe detto, secondo quanto viene riferito, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyrnel corso ...

Salvini smentisce l'ultima balla di sinistra: "Incontro con Zelensky Non era previsto" Liberoquotidiano.it

Sono le parole con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolge al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ricevuto al Quirinale ... Sono in gioco non solo l’indipendenza e l ...L’assenza di Salvini all’incontro con il presidente ucraino Zelensky Tutta una questione di protocollo. A ribadirlo è il leader della Lega che – rispondendo alle domande dei cronisti durante un event ...