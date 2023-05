Zelensky | ' l' Italia è dalla parte giusta in questa guerra'

L'era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo ... Così Volodymyrin un messaggio su Telegram in ucraino e in italiano. .Leggi anchein, incontro con Mattarella e visita a Papa Francesco 'per capirsi meglio' Russi in ritirata nel Donbass, bombe a Luhansk.: 'Sanno già che hanno perso la guerra' ...L'airbus A319 dell'aeronautica militare con a bordo il presidente ucraino Volodymyr, in visita inper la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo, tra ingenti misure di sicurezza e con due ...

Ucraina, Mattarella riceve Zelensky: "Italia al vostro fianco" - Video Adnkronos

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato questa mattina poco dopo le 10 all’aeroporto di Ciampino dando così il via alla sua visita ufficiale in Italia, la prima da quando è scoppiato il ...(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Riconfermo il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziari, umanitari e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non ...