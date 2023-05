Zelensky “Le difficoltà di Putin avvicinano la pace”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In Russia la gente non è motivata a combattere, scappa, e l’amministrazione militare mobilita i criminali dalle prigioni.inavvicina noi alla, lui voleva fare un’occupazione veloce, e molti leader mondiali pensavano che sarebbe andata così, manon ha capito la sua gente, oggi è isolato”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, intervistato nel corso dello speciale di “Porta a Porta” su Raiuno in occasione della sua visita in Italia.“Ho chiesto al Papa di fare pressione sulla Russia sulla questione dei bambini ucraini deportati”, ha sottolineato. “E’ stato un onore incontrarlo. Lui conosce la posizione dell’Ucraina, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano e l’Italia ...