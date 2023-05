Zelensky | Incontri con Mattarella | Meloni e il Papa Una visita importante per la vittoria dell' Ucraina

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino è arrivato a Ciampino. Dopo la premier e il presidentea Repubblica, andrà daFrancesco, nel pieno di quella "missione di pace" avviata dal Vaticano, dai contorni ancora riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti

In felpa e mimetica, sorridente, è salito a bordo di una vettura blindata con la quale, sotto nutrita scorta, ha lasciato lo scalo romano alle 10.22. "Roma. con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e ... Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr già arrivato a Roma.

L’arrivo di Zelensky a Roma per gli incontri con la premier Meloni e con il presidente della Repubblica Mattarella e, in particolare, con Papa Francesco, è un fatto importante ma non deve accendere le ...Il film della giornata. Il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. Stamattina vede il presidente della Repubblica Mattarella, poi la pr ...