Zelensky incontra Papa Francesco | il Pontefice gli dona un ramoscello d' ulivo

Roma, 13 maggio 2023 Le immagini dell'incontro trae Papa Francesco in Vaticano. Il Pontefice ha regalato al Presidente ucraino un ramoscello d'ulivo, mentreha donato a Francesco una Madonna realizzata con un giubbotto anti - proiettile. / Telegramin Vaticanoil Papa: 'Prego per la pace" Il pontefice ha accolto sorridente il presidente ucraino nell'Aula Paolo VI. "La ringrazio per questa visita", ha detto il Papa stringendo ...Il messaggio di"A Roma ho incontrato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all'Ucraina. Apprezziamo l'assistenza ...

Zelensky incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: "Aiuti militari fino a una pace giusta" Il Tempo

Le foto dell'incontro tra Papa Francesco e il presidente ucraino Zelensky a Roma - «Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Zelensky: “Putin uccide la sua gente. Se attacca Paesi baltici i vostri figli in guerra” ...