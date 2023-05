Zelensky in Vaticano | Papa | “Grazie per questa visita”

(Di sabato 13 maggio 2023) Quaranta minuti di colloquio. Il presidente ucraino: "E' un grande onore" “La ringrazio per”. Il, appoggiato a un bastone, ha accolto con queste parole il presidente ucrainoprima di iniziare il faccia a faccia nell’Auletta Paolo VI. All’ingresso, la stretta di mano e, portandosi la mano al cuore, ha detto al Pontefice ‘great honour’. Quindisi è seduto alla scrivania prima del Pontefice. Dopo l’incontro il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il presidente ucraino si è recato inentrando in Aula Paolo VI alle 16.10. In felpa militare col simbolo del tridente sull’avambraccio, è stato accolto davanti all’ingresso da padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia. Ilha donato al ...

Quindi Zelensky si è seduto alla scrivania prima del Pontefice. Dopo l'incontro il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il presidente ucraino è entrato in Aula Paolo VI in Vaticano alle 16.10. In ...