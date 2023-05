Zelensky in Italia | Meloni conferma | “Aiuti militari fino alla vittoria”

L'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr, a quanto si apprende, sarà l'occasione per ribadire il fermo sostegno dell'all'Ucraina a 360 gradi, alla ...- "Riconfermo il pieno sostegno dell'all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziari, umanitari e della ricostruzione, sul ... Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyr...... a quanto si apprende, che verranno espressi dalla premier Giorgia Meloni nel colloquio appena iniziato con il presidente ucraino Volodymyr. Allo stesso tempo, viene spiegato, l'...

Ucraina, Mattarella riceve Zelensky: "Italia al vostro fianco" - Video Adnkronos

Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi siamo per la pace ... E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente ucraino, Volodomir Zelensky, nel corso dei colloqui al Quirinale con Sergio ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con ...