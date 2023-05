Zelensky e il Papa | lo scambio di doni in Vaticano

'Grazie della visita', 'Per me è un onore'. Le prime parole diFrancesco e del presidenteil Pontefice e il leader ucraino se le scambiano sulla porta dell'auletta Paolo VI. Bergoglio è in piedi, appoggiato al bastone.appoggia la mano sul ...L'incontro Ilha accoltosulla porta dell'Auletta Paolo VI, in piedi appoggiandosi al bastone. Il presidente, salutando il, ha messo la mano sul cuore e ha chinato la testa. Con ...'La ringrazio per questa visita'. Sono le parole rivolte dalal presidente ucraino Volodymyr, all'inizio del colloquio privato in Auletta Paolo VI. All'ingresso dell'Aula, dopo essere stato accolto da mons. Leonardo Sapienza, reggente della Casa ...

Papa Francesco a Zelensky: «Grazie per la visita, è un onore». Meloni: «L'Italia è al fianco di Kiev a 360 gra ilmessaggero.it

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato nel pomeriggio in Vaticano dove è previsto l'incontro con papa Francesco. Zelensky sarà ricevuto dal pontefice non ...“ La ringrazio per questa visita”. Il Papa, appoggiato a un bastone, ha accolto con queste parole il presidente ucraino Zelensky prima di iniziare il faccia a faccia nell’Auletta Paolo VI. All’ingress ...