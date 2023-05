Zelensky è a Roma

Il presidente ucraino Volodymirè atterrato a, all'aeroporto di Ciampino alle 10.15. E' arrivato con un volo di stato italiano. Imponenti le misure di sicurezza organizzate per proteggerlo. Una serie di auto tutte ...TI POTREBBE INTERESSARE13 mag 10:16è atterrato aIl presidente ucraino Volodymyrè atterrato all'aeroporto di Ciampino a. Ad accoglierlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 13 mag 10:01 Germania: nuovi ...

Il presidente Zerlensky andrà al Quirinale, dove è previsto l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con i ...Zelensky a Roma. Il presidente ucraino in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e ...