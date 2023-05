Zelensky dal Papa | chi è assente Bomba dal Vaticano sul negoziato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) L'incontro diFrancesco con il presidente ucraino, Volodymyrsi terrà dopo le ore 15. Da quanto si apprende, il presidente e il suo seguito giungeranno, quindi, innel primo pomeriggio per l'attesa visita. Quindi, il seguito del presidente ucraino si incontrerà con i vertici della Segreteria di Stato vaticana ma non con il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, impegnato oggi a Fatima. Particolarmente significativa l'assenza proprio di monsignor Parolin. Dai vertici diplomatici delfanno notare, dettaglio non secondario, che quella dia San Pietro è una "visita ufficiale" ma non una "visita di Stato". Diplomaticamente, questa distinzione comporta un dato importante: non è necessaria la presenza del "ministro degli esteri" del ...