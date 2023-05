Zelensky da Vespa | «Putin ha isolato la Russia | i suoi soldati non sono motivati Controffensiva? A breve faremo passi importanti»

(Di sabato 13 maggio 2023) «Quando arriverà la vittoria? Lo vedremo sicuramente insieme». Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, durante lo speciale Porta a Porta di Brunosu Rai1, in collaborazione con il Tg1. Sull’incontro con Papa Francesco al Vaticano, il leader di Kiev ha sottolineato come sia stato: «un onore incontrare Sua Santità». Tuttavia, sottolinea, il Pontefice «conosce anche la mia posizione: la guerra è in Ucraina per questo il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace», ha detto. Poi ancora: «Nessuno vuole la guerra – continua – e la formula della pace che ho proposto al G20 si basa su 10 crisi e sulla soluzione di queste 10 crisi. Secondo me è molto pratica. Ci sostiene il Vaticano, il governo italiano e molti Paesi. Ma dobbiamo coinvolgere ...

Volodymyr Zelensky ha annunciato a Porta a Porta l'inizio della controffensiva: "Putin un piccolo uomo, il suo regime non diverso da quello nazista" ...Il presidente a Porta a Porta su Rai1: "Se la Russia attacca i Paesi baltici, i vostri figli saranno in guerra". Colloquio con il Papa in Vaticano e