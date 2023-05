Zelensky atterrato a Roma | Visita importante per arrivare alla vittoria

La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyrin orario, alle ore 10 del 13 maggio, all'aeroporto di Ciampino, nell'area militare gestita dal 31° Stormo dell'Aeronautica. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio ...- - > Ansa . L'Airbus A319 dell'Aeronautica Militare con a bordo il presidente ucraino Volodymyr, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa , èsulla pista dell'aeroporto di Ciampino poco dopo le 10. Ad accoglierlo, tra ingenti misure di sicurezza ...Ore 10:13 - Il presidente ucraino Volodymyrall'aeroporto di Ciampino a Roma. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. Ore 10:07 - Il vicepremier e ministro degli Esteri ...

Zelensky arrivato a Roma: "Visita importante per la nostra vittoria" | Incontri con Mattarella e Papa Francesco TGCOM

Tajani a Zelensky: «L'Italia dà il benvenuto al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia» ...Zelensky a Roma. Il presidente ucraino in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader vedrà il presidente Sergio Mattarella e ...