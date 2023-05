(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino diretto al Quirinale, per l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Volodymyrall’aeroporto militare di. Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente ucraino inizia la suain unablindata, passato più di un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l’invasione russa del Paese.si sposterà ora verso il Quirinale, dove è previsto l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il leader ucraino è atteso a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il pranzo ufficiale. Nel pomeriggiosi recherà in Vaticano per essere ricevuto da Papa ...

Zelensky arrivato a Ciampino, al via visita a Roma: subito al Quirinale e poi dal Papa Il Sole 24 ORE

