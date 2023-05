Zelensky arriva in una Roma blindata | incontrerà Mattarella | Meloni e il Papa

nella capitale blindata nell'ambito di un tour che nel fine settimana lo porterà in Germania.Volodymyroggi a Roma anche per incontrare quello che per Kyiv rappresenta un possibile mediatore, il Papa. Lunedì, invece, l'inviato speciale nominato dalla Cina per parlare con Ucraina e ...concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, prima di volare in Germania. 09:58 Papa: 'La guerra in Ucraina ha portato ...

Zelensky arriva a Roma: incontri con Papa, Mattarella e Meloni Il Primato Nazionale

Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. La questura di Roma ha varato un piano che prevede anche la no fly zone e il divieto di ...Subito sono arrivate, per una volta concordi, le smentite di Mosca e Kiev, che si dicevano all`oscuro di questa missione. Parolin ha risposto che l`iniziativa va avanti. La visita di Zelensky è parte ...