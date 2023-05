Zelensky arriva a Roma | Tajani lo accoglie a Ciampino

nella capitale blindata nell'ambito di un tour che nel fine settimana lo porterà in Germania. Il vicepremier Matteo Salvini : "Lo avrei incontrato ma non era previsto".nella capitale blindata nell'ambito di un tour che nel fine settimana lo porterà in Germania.Gli orari degli spostamenti dinon sono ancora stati ufficializzati per evidenti ragioni di sicurezza. L'incontro con il Santo Padre è considerato, a livello diplomatico, un incontro privato.

Zelensky arriva a Roma: incontri con Papa, Mattarella e Meloni Il Primato Nazionale

(LaPresse) Atterrato a Ciampino dove è stato accolto dal ministro degli Esteri Tajani, Volodymir Zelensky si è poi recato in un noto albergo di ...L’Airbus A319 dell’Aeronautica Militare con a bordo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta ...