Zelensky arriva a Roma | incontri con Papa | Mattarella e Meloni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 maggio 2023), 13 maggio – La città disi prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr, in visita in Italia per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa.Il leader vedrà il presidente Sergioe la premier Giorgia, dopo di che andrà daFrancesco, nel pieno di quella “missione di pace” avviata dal Vaticano ma dai contorni ancora del tutto riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti, tempi e spostamenti dell’agenda non sono ancora stati ufficializzati per evidenti ragioni di sicurezza. In televisioneconcluderà la sua giornatana con un’intervista in diretta tv alla trasmissione ...