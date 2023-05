Zelensky a Roma | Una visita importante per la vittoria dell' Ucraina Mattarella lo accoglie | L' Italia è al vostro fianco

(Di sabato 13 maggio 2023) Il presidente ucraino è al Quirinale. Dopo il presidentea Repubblica e la premier, andrà da papa Francesco, nel pieno di quella "missione di pace" avviata dal Vaticano, dai contorni ancora riservati. Blindati tutti i percorsi con no fly zone e tiratori scelti

Anche se ufficialmente non è previsto alcun negoziato, il lavoro della Santa Sede continua. E la Tass, tra le righe, conferma."Siamo convinti che le visite dei paesi leader mondiali,compresa, siano molto importanti - aggiunge - ai fini di una collaborazione anti - putiniana e di nuovi momenti diplomatici in direzione ...Lo ha detto Sergio Mattarella aprendo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyral Quirinale. 'Per l'Italia è un onore averla qui a, sono lieto di vederla di nuovo dopo l'...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

Il film della giornata. Il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. La fotodiretta. Stamattina vede il presidente della Repubblica Matta ...(Adnkronos) – “Abitavo a Kharkiv. È da lì che sono fuggita, cacciata da un missile piombato sotto casa. Sono arrivata a Roma da poco tempo, grazie anche ai miei connazionali che qui vivevano e mi hann ...