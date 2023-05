Zelensky a Roma | ultimo incontro in Vaticano Il Papa | «Grazie per la visita» Lui | «È un grande onore» – La diretta

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) La Capitale è blindata per ladi Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyrè atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, all’aeroporto di Ciampino, nell’area militare gestita dal 31° Stormo dell’Aeronautica. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Yaroslav Melnyk, ambasciatore di Kiev ae Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina. Così è iniziato un lunghissimo giorno di appuntamenti istituzionali del presidente ucraino. Il Pontefice riceve: è il secondo colloquio tra i due May 13, 2023appuntamento istituzionale della giornata per il presidente ucraino. La delegazione di Kiev ha lasciato Palazzo Chigi e si èverso il ...