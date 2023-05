Zelensky a Roma | terminato l’incontro con Meloni | «Gli ucraini stanno facendo la guerra anche per noi» – La diretta

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyrè atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, all’aeroporto di Ciampino, nell’area militare gestita dal 31° Stormo dell’Aeronautica. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, Yaroslav Melnyk, ambasciatore di Kiev ae Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina. La, tappa per tappa Le dichiarazioni congiunte alla stampa diIl faccia a faccia riservato fra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino, iniziato alle 13.05, è durato un’ora e dieci minuti. Dopo il pranzo, allargato al resto delle delegazioni, nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i due leader hanno rilasciato alcune ...