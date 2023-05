Zelensky a Roma | sfida per la pace

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - L'Italia sostiene l'Ucraina, come ha sempre fatto in questo anno, anche per contrastare "l'insensata aggressione" russa, ma la comunità internazionale deve cominciare a pensare a un "approdo di", unache sia giusta e condivisa da Kiev. Sergio Mattarella si prepara ad accogliere al Quirinale il presidente ucraino, Volodymyr, confermando la linea tenuta fin dall'inizio dal nostro Paese senza tentennamenti e con una netta continuità anche nel passaggio dal governo Draghi a quello Meloni. "Sosteniamo l'Ucraina finché sarà necessario" ha detto il Capo dello Stato non più tardi di tre settimane fa dalla Polonia, e giovedì ha nuovamente accusato Mosca di aver "portato le tenebre" nel cuore dell'Europa. Ma la sensazione è anche che il lavorio per far terminare una guerra pericolosa per la stabilità europea sia quanto ...

si prepara ad accogliere tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, ormai da un ...Si tratta della prima visita adidopo lo scoppio del conflitto con la Russia di Putin. Altra tappa a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni . Quindi a San Pietro, mentre in serata, ...

