Zelensky a Roma | Se l' Ucraina cade | i prossimi saranno i Paesi baltici

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - "Massimo supporto" dell'Italia nel processo di integrazione di Kiev e pronti a facilitare il rafforzamento del rapporto tra l'e la Nato: Giorgia Meloni accoglie il presidente ucraino a palazzo Chigi e ribadisce il sostegno dia Kiev, anche dal punto di vista militare, "fino a quando sarà necessario".viene accolto con un abbraccio, sorrisi e stretta di mano, segnali chiari del feeling tra i due. Poi il faccia a faccia durato più di un'ora senza interpreti, l'incontro tra le delegazioni e le dichiarazioni alla stampa. Il bilaterale avviene alla vigilia del G7, un appuntamento che il governo ritiene "importante" nella prospettiva del rafforzamento della posizione di Kiev e del raggiungimento della pace. "Alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa da parte dell', ...

Zelensky a Roma, incontri con Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco: "Grazie Italia" - Zelensky rientrato al Parco dei principi dopo gli incontri istituzionali - Zelensky rientrato al Parco dei principi dopo gli incontri istituzionali RaiNews

