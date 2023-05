Zelensky a Roma | Se l' Ucraina cade | i prossimi saranno i Paesi baltici

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - "Massimo supporto" dell'Italia nel processo di integrazione di Kiev e pronti a facilitare il rafforzamento del rapporto tra l'e la Nato: Giorgia Meloni accoglie il presidente ucraino a palazzo Chigi e ribadisce il sostegno dia Kiev, anche dal punto di vista militare, "fino a quando sarà necessario".viene accolto con un abbraccio, sorrisi e stretta di mano, segnali chiari del feeling tra i due. Poi il faccia a faccia durato più di un'ora senza interpreti, l'incontro tra le delegazioni e le dichiarazioni alla stampa. Il bilaterale avviene alla vigilia del G7, un appuntamento che il governo ritiene "importante" nella prospettiva del rafforzamento della posizione di Kiev e del raggiungimento della pace. "Alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa da parte dell', ...

Il presidente ucraino Volodymyrsarà a Parigi dopo le tappe ae in Germania tra Berlino e Aquisgrana.e il suo omologo francese discuteranno a Parigi delle " urgenti necessità militari e umanitarie dell'...Tra i tre incontri che il presidenteha avuto ieri a- il Papa, il premier Meloni e il presidente Mattarella - il più importante per lui è stato il quarto, quello con Bruno Vespa nello speciale di Porta a Porta . Nel senso ...La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapereL'Ucraina ha iniziato la controffensiva Chi sta vincendo la guerra L'anniversario della guerra - La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le ...

A Berlino oggi il leader ucraino ha dichiarato di credere fermamente nella vittoria, sostenendo che "la sconfitta irreversibile dell'aggressore sia possibile entro l'anno". Attualmente la Germania, ...