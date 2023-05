Zelensky a Roma | Salvini | “Non previsto incontro | ci sarei stato”

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – “Leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io nonandato” all’conoggi a, “ma non è mai”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoincontrando i cronisti a Milano. “Il presidente del Consiglio – sottolinea – incontra un presidente del Consiglio”. Io avrei incontrato? “Ci mancherebbe altro, sonoalla conferenza stampa di ricostruzione dell’Ucraina dieci giorni fa…”. ROMEO – “Tutti gli incontri sono positivi, ben venga sempre il dialogo” perché “la speranza è che si possa al più presto arrivare a un cessate il fuoco, troppe persone stanno perdendo la vita in questo conflitto”. Interpellato dall’AdnKronos, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato ...