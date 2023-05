Zelensky a Roma | Meloni | Avanti col sostegno militare Scambio di doni col Papa Hacker russi attaccano l' Italia

leggi anche Guerra in Ucraina, per Unesco con Soldin sono 12 i giornalisti uccisi FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, gli incontri con Mattarella, ..., 13 maggio 2023 La bandiera dell'Ucraina sventola dal balcone dell'ingresso principale di ...dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr, 13 maggio 2023 Il presidente ucraino Volodymyrè stato accolto in Italia "con affetto e stima a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato questa ...

Zelensky a Roma, gli incontri con Mattarella, Meloni e il Papa: le foto della giornata Sky Tg24

“Quello che gli ucraini lo stanno facendo, lo stanno facendo anche per noi”. Lo ha ribadito Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Volodymyr Zelensky, in una Roma blindata per la prima visita del ...Inizia la “missione” del Vaticano annunciata da Francesco per favorire il cessate il fuoco e l’avvio di una trattativa tra le parti. E qui si inserisce anche l’iniziativa diplomatica avviata dalla Cin ...