Zelensky a Roma | Mattarella | ' Siamo al vostro fianco' Salvini | ' Non è stato previsto un incontro tra me e lui'

Lo ha detto Sergio Mattarella aprendo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyral Quirinale. 'Per l'Italia è un onore averla qui a, sono lieto di vederla di nuovo dopo l'...12.42 Mattarella a:al vostro fianco "Siamo pienamente al vostro fianco. E' un onore averla qui a. Benvenuto, presidente". Così il capo dello Stato Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino ..."E' un onore averla qui a. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in ...il presidente Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyral ...

Zelensky è a Roma: prima l'incontro con Mattarella, poi dalla premier Meloni. Alle 15 in Vaticano - La diretta su RaiNews24 - La diretta su RaiNews24 RaiNews

La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyr Zelensky è atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, ...