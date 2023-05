Zelensky a Roma | l’arrivo a Palazzo Chigi | all’incontro | insieme a Meloni | c’è il ministro della Difesa Crosetto – La diretta

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) La Capitale è blindata per la visita di Stato del presidente ucraino, la prima da quando il suo Paese è stato invaso dalla Russia. Volodymyrè atterrato in orario, alle ore 10 del 13 maggio, all’aeroporto di Ciampino, nell’area militare gestita dal 31° Stormo dell’Aeronautica. Ad accoglierlo, ildegli Esteri Antonio Tajani, Yaroslav Melnyk, ambasciatore di Kiev ae Pier Francesco Zazo, ambasciatore italiano in Ucraina. Il colloquio conQualche minuto prima delle 13, il presidente ucraino ha fatto il suo ingresso a. Accolto dalla presidente del Consiglio, nel cortile di onore, i due leader si sono abbracciati e baciati. Poi hanno passato in rassegna il picchetto, ...