Zelensky a Roma | la capitale blindata

(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - L'Italia sostiene l'Ucraina, come ha sempre fatto in questo anno, anche per contrastare "l'insensata aggressione" russa, ma la comunità internazionale deve cominciare a pensare a un "approdo di pace", una pace che sia giusta e condivisa da Kiev. Sergio Mattarella si prepara ad accogliere al Quirinale il presidente ucraino, Volodymyr, confermando la linea tenuta fin dall'inizio dal nostro Paese senza tentennamenti e con una netta continuità anche nel passaggio dal governo Draghi a quello Meloni. "Sosteniamo l'Ucraina finché sarà necessario" ha detto il Capo dello Stato non più tardi di tre settimane fa dalla Polonia, e giovedì ha nuovamente accusato Mosca di aver "portato le tenebre" nel cuore dell'Europa. Ma la sensazione è anche che il lavorio per far terminare una guerra pericolosa per la stabilità europea sia quanto mai presente nelle agende ...

