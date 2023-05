Zelensky a Roma | incontri con il Papa | Mattarella e Meloni

(Di sabato 13 maggio 2023) È il giorno della visita di. Sabato 13 maggio il presidente dell'Ucraina sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio, in una giornata che dovrebbe essere caratterizzata anche dal faccia a faccia conFrancesco (in attesa di conferme ufficiali) e dal...

Il Quirinale, dove appuntoè atteso intorno alle 10 è il palazzo meno lontano da Ciampino fra quelli dove fa tappa. Ed è quello che toglie al protocollo italiano l'imbarazzo ...Il Quirinale, dove appuntoè atteso intorno alle 10 è il palazzo meno lontano da Ciampino fra quelli dove fa tappa. Ed è quello che toglie al protocollo italiano l'imbarazzo ...La posizione di Mykhailo Podolyak, il più noto consigliere politico e mediatico del presidente, è come sempre molto netta. Forse il Vaticano prosegue è pronto a dimostrare una comprensione ...

Zelensky a Roma: gli incontri con Papa Francesco, Mattarella, e Meloni - La macchina della sicurezza - La macchina della sicurezza RaiNews

Non passa un videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky Roma si prepara ad accogliere, tra strettissime misure di sicurezza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la ...Roma è oggi una città “blindata” per la visita di Volodymyr Zelensky al presidente Mattarella e al Papa. Saranno in azione nella capitale cinofili e artificieri che a tappeto effettuano controlli anch ...